A Faculdade de Direito da Universidade Católica organiza a 17ª edição do Job Shop, a primeira feira de emprego da área. Desta feita, em dois dias (27 e 28 de novembro) mais de 58 entidades recrutadoras e meia centena de ofertas de emprego e de estágios estão à disposição dos cerca de 400 alunos que procuram, neste evento, uma oportunidade para entrarem no mercado de trabalho. Segundo fonte da Católica, a licenciatura da Faculdade de Direito apresenta uma taxa de emprego de 99%.

Este evento vai contar com quatro módulos:

1 – Um debate “Agora entrevistamos nós”:

Um debate em que os alunos da faculdade entrevistam João Vieira de Almeida, managing partner da VdA, e Luís Branco, sócio da Morais Leitão .O “Lex-Ray” consiste num debate informal partilharão as suas diferentes perspetivas de carreira. Nesta sessão os alunos colocarão as questões que gostariam de ver abordadas. As perguntas vão sendo lançadas pelo moderador da sessão, Jorge Pereira da Silva, diretor da Faculdade.- Dia 27.11 às 11.00;

2- Uma mesa redonda “E se eu não quiser ser advogado”

Com Carlos Castelo Branco, Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, Gabriela Figueiredo Dias, Presidente da CMVM, Luísa Soares da Silva, Diretora Executiva no Novo Banco, Pedro Krupenski, Assessor do Conselho de Administração na Fundação Oriente, Rita Branquinho Lobo Head of Legal na Novabase e Bruno Alves, Diretor do Departamento Fiscal na PwC. – dia 28 de novembro às 15h.00;

3- Ordem dos Advogados: tudo o que precisas de saber;

Com a presença de Rita Duarte Campos, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados que esclarecerá os alunos sobre esta temática.

4 – Mesa redonda sobre áreas de prática onde marcam presença:

Francisco Proença de Carvalho (Uría Menéndez-Proença de Carvalho), Manuel Requicha Ferreira (Cuatrecasas), António Moura Portugal (DLA Piper), André Júdice Glória (Gama Glória), Mafalda Barreto (Gómez Acebo e Pombo), João Amaral e Almeida (Sérvulo) e Patrícia Viana (Abreu). Para além da área de recrutamento estarão disponíveis as mesas redondas e sessões de esclarecimento onde os alunos podem esclarecer todas as suas dúvidas em relação à licenciatura, às várias área de prática e às saídas profissionais. Dia 28 de novembro.