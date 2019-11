A Católica Global School of Law celebra dez anos com nova identidade. “A celebrar dez anos no ensino do direito global e com uma comunidade internacional consolidada e reconhecida, o desafio exigia uma evolução do percurso de excelência até agora conquistado”, segundo comunicado da Católica.

A Católica Global School of Law (CGSL) “é uma instituição no ensino do direito global, inovadora na sua metodologia de ensino e de ligação com o futuro global do Direito Internacional, entre e além-fronteiras”, segundo o mesmo comunicado.

A nova marca foi criada pela White Way®, By Interactive Brands e Performance Sales do Wygroup.

A criatividade teve como ponto de partida o conceito “Global Excellence”, que se materializa numa nova assinatura e promessa de marca “A statement of excellence”.

“Esta evolução manifesta-se através de um código cromático vibrante e uma tipografia moderna e sofisticada, grafismos e visuais que suportam o novo tom de voz e linguagem. O símbolo também acompanhou esta mudança, com uma simplificação do existente e a adoção de um traço mais relevante e de maior impacto”, segundo a mesma fonte.

“Este inovador projeto tem vindo a ser cada vez mais reconhecido a nível nacional e internacional, colocando a CGSL na liderança da inovação e da internacionalização. O desafio passa agora pela capacidade de continuar a responder de forma inovadora e no tempo certo às necessidades atuais e futuras do mercado”, destaca Gonçalo Saraiva Matias, Dean Católica Global School of law.

O programa “Law in a European and Global Context” – LL.M, mantém a primeira posição em Portugal e o 13º lugar no ranking dos 50 melhores programas da Europa de Ocidental na área do “International Business Law”, do Ranking Eduniversal 2019.

A CGSL lecciona um conjunto de programas como o LL.M Law in a European and Global Context, o LL.M. International Business Law, o Master in Transnational Law e o Global Ph.D. Programme. Em curso encontram-se também as candidaturas ao programa Law in a Digital Economy.