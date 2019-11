A TAP continua a apostar nas Américas e vai lançar no início do próximo ano três novas rotas para Maceió, no Brasil, Montreal, no Canadá e Ponta Delgada – Boston, nos Estados Unidos. Estas três novas ligações da companhia área portuguesa reforçam o crescimento no mercado brasileiro e Atlântico Norte.

A rota para Maceió, capital do Estado de Alagoas, no Nordeste, terá três frequências semanais, quartas, sextas e domingos e vai ser o décimo primeiro destino da TAP no Brasil. Das rotas existentes para o mercado brasileiro esta é a primeira vez em cinco anos que a TAP anuncia uma nova rota.

“Este é um momento histórico no percurso da companhia. Com a inauguração destas novas rotas, a TAP passa assim de três rotas, em 2015, para 11, com destino à América do Norte, o mesmo número que o Brasil. Este é mais um passo importante no plano de diversificação e expansão da rede da companhia, que reforça a sua exposição a novos e menos voláteis mercados”, afirma Antonoaldo Neves, CEO da TAP, em comunicado.

TAP conquista o Atlântico Norte

Montreal é a segunda maior cidade do Canadá é o novo destino da companhia área portuguesa no Atlântico Norte. A rota Lisboa – Montreal vai contar com seis frequências semanais. Os voos partem da capital portuguesa todos os dias da semana, exceto às quartas. As reservas estão disponíveis para venda a partir do dia 25 de novembro, com início de operação no próximo ano.

A nova rota Ponta Delgada – Boston é uma rota estratégicas, que vem reforçar o crescimento da TAP no Atlântico Norte. A partir do próximo ano, Portugal terá, a partir de Lisboa e de Ponta Delgada, duas rotas diretas para Boston. Segundo o comunicado, a inauguração das linhas de Lisboa – Montreal e de Ponta Delgada – Boston evidenciam a concretização de um dos caminhos estratégicos traçados desde o início do processo de transformação da TAP: a conquista do Atlântico Norte.

A América do Norte é um dos três principais mercados da companhia, saindo da nona posição que ocupava no início do processo de transformação da empresa.

Aeronave A321LR permite à TAP aumentar ligações para o Brasil

O investimento em equipamentos mais modernos, eficientes e confortáveis, com destaque para a entrada dos novos aviões do modelo A321LR, permitem à TAP aumentar também as frequências para as cidades de Natal e de Belém, crescendo de três para cinco voos por semana para cada um dos destinos e explorar um novo mercado no Brasil. O A321LR é mais eficiente ao nível do consumo de combustível. É um avião que permite à TAP operar para mercados não acessíveis a aeronaves wide body e com maior poupança nos custos de operação.

“Esta aeronave, o A321LR, a que costumo chamar Lisbon Range, é um verdadeiro game changer. A forma de viajar entre o Brasil e a Europa é agora mais moderna, eficiente e amiga do ambiente. Com a despedida dos aviões antigos, os voos de e para o Brasil passam a ser operados, em exclusivo, por aviões novos ou com interiores de cabina modernos, que permitem oferecer aos passageiros níveis elevados de conforto”, afirma Antonoaldo Neves, CEO da TAP, em comunicado.