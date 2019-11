A partir das 08h30 desta manhã de terça-feira, em Londres, o presidente da TAP, Antonoaldo Neves, tem o seu verdadeiro teste de mercado, com a apresentação da companhia aérea a investidores internacionais. O objetivo é fazer uma emissão de 300 milhões de euros para alongar prazo de dívida e financiar a renovação da frota de aviões. “Uma companhia aérea em fase de desenvolvimento e crescimento como a TAP precisa de tempo e de capacidade de investimento, esta operação vem permitir isso mesmo ao dar uma estrutura de longo prazo à dívida da TAP em linha com o perfil dos seus cash flows”, afirma ao ECO o head of Investment banking do Citi, Miguel Azevedo. O Citi é um dos ‘joint book runners’ da operação, ao lado do Morgan Stanley e JPMorgan.

O presidente executivo da TAP sabe o que é a dificuldade da operação para uma companhia com o histórico da companhia aérea. Até agora, a TAP não tinha sequer notação de rating, condição obrigatória para realizar a operação. E o que saiu foi melhor do que o esperado.

A Standard & Poor’s foi a primeira agência a avaliar a operação da TAP e classificou-a como investimento especulativo, a três níveis de ‘investment grade’. A classificação é idêntica à da American Airlines, acima da notação de companhias como a Turkish Airlines, a GOL ou a SAS, e a um ‘notch’ da Air France (BB). E só empresas como a Lufthansa e a AIG estão em nível de investimento.

“Esta opção de financiamento só está disponível para empresas que geram confiança junto dos investidores institucionais globais”, realça Miguel Azevedo, do Citi. A TAP está a renovar os aviões, a idade média da frota passou de 14 para 7 e é necessário alongar o prazo da dívida, hoje nos 24 meses e sobretudo bancária, daí a necessidade de financiamento de longo prazo.

O presidente executivo da TAP iniciou o roadshow junto de investidores, organizado pelo Morgan Stanley, na manhã desta terça-feira em Londres, e terminará na sexta-feira em Lisboa. Assim, o ‘pricing’ da emissão só deverá ser conhecido na segunda-feira da próxima semana, apurou o ECO. Ainda assim, não está posta de lado a possibilidade de vir a ser conhecido no final do dia de sexta-feira.

Estes roadshows — ou ‘air shows’, como são conhecidos dentro da companhia — são essencialmente encontros ‘one to one’ e não eventos alargados. Assim, com dois dias de apresentações em Londres, em média com seis a sete encontros por dia, um deles coletivo com cerca de 15 investidores, Antonaldo Neves e a sua equipa deverão encontrar-se com cerca de 40 investidores. Europeus ou americanos com exposição à Europa.