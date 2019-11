Wall Street renova máximos históricos. Segue ganhos globais

Os mercados acionistas estão em máximos. Com os investidores focados num acordo comercial entre EUA e China, mas também menos pessimistas quanto à evolução da economia global, as ações seguem em alta. Em Wall Street, os três principais índices estão a tocar novos recordes.

As duas maiores economias do mundo estão a negociar um acordo inicial que se espera seja alcançado antes de 15 de dezembro, data da nova ronda de tarifas norte-americanas à importação de produtos chineses. Apesar de ainda não serem conhecidos detalhes e de Beijing ter sinalizado pessimismo, o prolongamento do período de tréguas de Washington em relação à Huawei animou os investidores.

“Os mercados continuam convencidos que vamos ver uma primeira fase de um acordo comercial finalizado antes da data do novo grande aumento de tarifas, a 15 de dezembro“, diz Edward Moya, analista de mercado sénior da OANDA, em declarações à Reuters.

A confiança neste acordo está a dar força a Wall Street, com o Dow Jones a subir 0,13% para 28.073,56 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,16% para 3.126,98 pontos e o tecnológico Nasdaq soma 0,32% para 8.577,01 pontos. Os três atingiram os valores mais elevados de sempre no arranque da negociação.

Os ganhos não se cingem, no entanto, aos EUA e estão a ser generalizados, com Stoxx 600, índice que agrega as maiores empresas europeias, a subir para o valor mais alto desde julho de 2015 e o MSCI World Equity Index, o índice global para as ações, a renovar máximos de janeiro de 2018.