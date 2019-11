Lisboa está em alta. A praça portuguesa acompanha os ganhos das restantes praças europeias, numa sessão em que a maioria dos títulos está a valorizar. O BCP dá um forte contributo para o comportamento positivo do PSI-20, mas as atenções dos investidores estão centradas no Benfica, após a OPA. Contudo, as ações estão “bloqueadas”.

O PSI-20 está a ganhar 0,07% para 5.267 pontos, enquanto na Europa os ganhos variam entre 0,1% e 0,2%. Das 18 cotadas do índice principal, 12 estão em alta, com apenas quatro cotadas em queda.

O BCP não é o que mais valoriza, mas é o título que maior impulso está a dar ao índice português. Soma 0,93% para os 20,71 cêntimos, sendo que apenas Sonae Capital e Corticeira Amorim registam subidas mais expressivas.

Destaque, nos ganhos, também para a Nos, que soma, 0,5%, CTT e Jerónimo Martins, enquanto a EDP e a EDP Renováveis seguem estáveis. A Galp Energia, por seu lado, recua 0,26% para 15,17 euros, impedindo uma subida mais expressiva do índice principal.

Fora do PSI-20, há mais cotadas em alta, mas os investidores estão de olho no Benfica. O clube lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) parcial sobre as ações da SAD em que oferece uma contrapartida de cinco euros por ação.

O prémio de mais de 80% está a impedir os títulos de reagirem à oferta. Tendo em conta o diferencial face aos 2,76 euros a que os títulos estão no mercado, entra-se num processo de leilão até que seja possível desbloquear as negociações.