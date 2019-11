O número de filiais de empresas estrangeiras em Portugal aumentou 1,8% no ano passado para 6.825, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Estas empresas, que empregam quase meio milhão de trabalhadores, pagam em média um salário mensal de 1.354 euros, o valor mais elevado desde 2010.

Apesar do aumento do número de filiais face ao ano anterior, os dados do INE mostram um abrandamento, já que entre 2016 e 2017 o número de multinacionais tinha aumentado 4,4%.

A tendência de desaceleração é transversal a praticamente todos os setores de atividade, havendo mesmo dois onde o número de filiais estrangeiras se reduziu face ao ano anterior. São eles o comércio (com uma queda de 0,6% entre 2017 e 2018, o que compara com uma subida de 0,2% no ano anterior) e os transportes e armazenagem (um recuou de 0,3% entre 2017 e 2018, o que compara com um crescimento de 4,3% no ano anterior).

Na ponta oposta está o setor do alojamento e restauração, onde o número de filais registou um crescimento superior ao do ano anterior (11% contra 10%) – um movimento em contraciclo que não deverá ser indiferente à evolução do setor do turismo.

Embora este setor tenha apresentado este desempenho favorável ao nível do número de filiais criadas, o Valor Acrescentando Bruto (VAB) por elas gerado está a perder força. “Por atividade económica, os Outros serviços e a Construção e atividades imobiliárias evidenciaram as taxas de crescimento mais elevadas do VAB (+10,7% e +8,9%, respetivamente) das filiais estrangeiras, em 2018. O Alojamento e restauração, que entre 2016 e 2017 tinha apresentado a maior taxa de crescimento do VAB das filiais (+37,9%), registou uma desaceleração no crescimento do VAB (+1,3%) entre 2017 e 2018”, diz o INE.

Com uma dimensão habitualmente superior à das empresas nacionais, as empresas estrangeiras revelam capacidade para empregar um maior número de pessoas. “Em termos médios, cada filial estrangeira empregava cerca de 71 pessoas, em 2018 (+3,3 pessoas face ao ano anterior), número muito superior ao das sociedades nacionais que empregavam em média apenas cerca de 8 pessoas”, escreve o INE.

