Portugal está a negociar com a Holanda a possibilidade de instalar em Sines uma unidade de produção de hidrogénio verde, alimentada por energia solar de um gigawatt, o que corresponde à energia consumida por um milhão de casas. Este é um investimento avaliado em 600 milhões de euros, de acordo com a TSF.

“É um parque fotovoltaico com 1 Gigawatt em versão autoconsumo, que baixa ainda os custos de produção de eletricidade porque tem isenções de tarifas de acesso à rede. O Estado tem terrenos públicos em Sines que só podem ser utilizados em projetos industriais, o que pode ser um fator importante para baixar os custos de produção do hidrogénio e depois atrair grandes empresas nacionais para este projeto, empresas da área do gás e da logística e transportes”, sublinha à TSF o secretário de estado da energia, João Galamba.

João Galamba acrescenta ainda que “podemos dizer ao mundo e à Europa e sobretudo aos países do norte da Europa que precisam muito de hidrogénio nós temos uma coisa que o centro e o norte da Europa não tem que é capacidade de produzir eletricidade aos custos que tornam o hidrogénio viável”.

A unidade de Sines, com um gigawatt no reator de eletrólise, a trabalhar oito mil horas por ano pode produzir 160 milhões de quilos de hidrogénio, o que seria suficiente para abastecer uma frota de autocarros e camiões, com consumo de 20 quilos aos 100. Segundo descreve a TSF seria possível “alimentar 27 vezes uma frota do tamanho da Carris, que faz 29 milhões de quilómetros por ano”.