A brasileira Gooders, startup de impacto social que troca horas de voluntariado por benefícios, acaba de chegar a Portugal para fazer o que melhor sabe: provar que “o bem recompensa”.

A base da empresa é um modelo de economia social que junta, na mesma plataforma, ONG’s, voluntários e marcas. O marketplace recompensa os voluntários são recompensados pelas horas que dedicam a causas, com benefícios e ofertas de produtos e serviços.

Portugal é o primeiro mercado europeu em que a startup inaugura atividade. Em Portugal, a Gooders nasce com mais de 400 ações disponíveis em cerca de 3.000 ONGs nacionais através da Bolsa de Voluntariado e também com alguns parceiros, entre os quais o site de compras online Dott, a mercearia online com aconselhamento de nutricionistas ProdTo e o grupo de comunicação Cofina.

“Portugal é um país solidário e temos mais manifestações de voluntariado do que muitos países desenvolvidos. Temos um povo que sabe bem acolher e cuidar e, por isso, faz todo o sentido criar um sistema de retorno para as pessoas que dedicam horas da sua vida a causas”, explica Pedro Borges, à frente da Gooders Portugal.

Como funciona?

Na base da lógica de atribuição de benefícios em troca de horas de voluntariado está uma relação simples: os utilizadores têm acesso a uma agenda atualizada das ações disponíveis e, por cada dez minutos de voluntariado, cada voluntário recebe um gooder, a moeda que assume diferentes valores por cada parceiro.

Qualquer pessoa pode registar-se na plataforma para ser voluntário. No final, os gooders podem ser trocados por descontos ou outros benefícios. A aposta em Portugal também está relacionada com a dimensão potencial do mercado: em 2018, a taxa de voluntariado foi de 7,8%, o que quer dizer que cerca de 695 mil pessoas realizaram pelo menos uma atividade solidária sem remuneração, de acordo com o Inquérito ao Trabalho Voluntário.

Fundada em São Paulo, no Brasil, a Gooders conta já com mais de 12.000 organizações na plataforma, e tem mais de 214.000 voluntários registados, estando associada a parceiros como a McDonald’s, a Samsung e a IBM.