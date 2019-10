Os portugueses estão a viajar mais, principalmente para fora do país. Entre a Páscoa e o início do verão, foram realizadas 5,6 milhões de viagens, mais 18% do que no ano passado. Embora Portugal continue a ser o destino de eleição, cada vez mais portugueses rumam ao estrangeiro, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número de viagens realizadas pelos portugueses entre abril e junho aumentou 18% face ao mesmo período do ano passado, um aumento bastante superior ao observado no primeiro trimestre e até mesmo no final do ano passado. A maioria das deslocações aconteceu “cá dentro”. 85,2% das viagens são feitas no país — houve um aumento de 15,7%.

Contudo, embora Portugal continue a liderar na hora de partir, o estrangeiro está a ganhar cada vez mais turistas portugueses, refere o INE. As viagens para fora do país aumentaram 33,2% para um total de 828,2 mil, representando 14,8% do total.

E a maioria dessas viagens, tanto lá fora como cá dentro, são em lazer, recreio ou férias. Nesse período, quase metade de todas as viagens realizadas foram por motivos de lazer, um indicador que aumentou 26,6% para um total de 2,7 milhões de “escapadinhas”. Mas também se fizeram 2,1 milhões de viagens para visitar familiares ou amigos, enquanto as viagens profissionais ou de negócios representaram apenas 9,3% do total.

Hotéis são mais procurados. Mas hóspedes passam menos noites

Os alojamentos particulares gratuitos, como casas de familiares e amigos, continuam a ser as opções preferidas dos turistas na hora de marcar estadia, representando 57,5% de todas as dormidas, tanto dentro como fora do país. Embora não sejam os mais procurados, os hotéis captaram mais reservas no segundo trimestre, aumentando o seu peso para 31,5% no total de dormidas.

Contudo, embora façam mais viagens, os portugueses passaram menos noites fora, refere o INE. No mesmo período, o número médio de dormidas nas viagens foi de 4,11 noites, o equivalente a uma queda de 11% face ao ao segundo trimestre do ano passado.

Na hora de marcar a viagem, a Internet foi a opção mais escolhida pelos portugueses. 24% das deslocações foram marcadas online, um número que aumenta para 63,2% quando o destino é o estrangeiro.

(Notícia atualizada às 11h28 com mais informação)