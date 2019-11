Web Summit tem muitos voluntários? No país há quase 700 mil

Nem só de investidores e empreendedores vive a maior feira de tecnologia do mundo. Por detrás das cortinas do Web Summit, 2.700 voluntários ajudam no funcionamento desta máquina e, ano após ano, o trabalho gratuito é sempre um assunto polémico em torno do evento de Paddy Cosgrave. Este ano até o primeiro-ministro e o Presidente da República comentaram o tema. As atividades voluntárias não são, contudo, um exclusivo do Web Summit, nem de Portugal que, na comparação europeia, fica nos últimos lugares.



Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho voluntário é o “trabalho não pago e não compulsivo, que consiste no tempo que os indivíduos dedicam a atividades não remuneradas, realizadas através de uma organização [voluntariado formal] ou diretamente em prol de outros que não pertençam ao seu agregado familiar [voluntariado informal]“. Estão excluídas deste grupo todas as atividades de voluntariado originadas por decisões judiciais, obrigatórias como parte de uma sentença de prisão, bem como estágios não remunerados que integram o currículo académico.



De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado, 695 mil portugueses com 15 anos ou mais participaram em atividades deste tipo, sendo a taxa de voluntariado total de 7,8%. O escalão etário predominante foi o dos 15 aos 24 anos (11,3%) e o nível de escolaridade mais frequente foi o ensino superior: 15,1% destes indivíduos tinham prosseguido estudos. “A participação no trabalho voluntário aumenta progressivamente com o nível de escolaridade”, acrescenta o INE.

O típico voluntário português em organizações, como o Web Summit, é portanto uma jovem (11,3% dos voluntários têm entre 15 e 24 anos; e 55% dos voluntários são mulheres), desempregada (10,5% dos voluntários não têm emprego) e com níveis de escolaridade mais elevados (15,1% têm o ensino superior), descreve o Inquérito ao Trabalho Voluntário.

Taxa de voluntariado é decrescente consoante a idade

Os serviços sociais (36,2%), as organizações de cultura, comunicação e atividade de recreio (15,7%) e da religião (15,7%) são os principais destinos do voluntário em Portugal. E as principais tarefas desempenhadas neste contexto são as equivalentes às de técnicos e profissões de nível intermédio (34,5%). Se somarmos todas as horas investidas em voluntariado, temos em mãos uma fatia de 2,9% do total de horas trabalhadas no país.

De notar, ainda, que cerca de 82% do total de voluntários realizaram este trabalho não remunerado através de uma organização ou instituição, o chamado voluntariado formal. E apesar de mais mulheres fazer voluntariado do que homens, estes últimos asseguraram um total de horas de trabalho superior (50,7% contra 49,3%).

Quando ao nível de escolaridade, a taxa mais baixa é encontrada entre voluntários sem escolaridade e a mais elevada entre os voluntários com o ensino superior, traçando-se entre estes extremos uma tendência crescente.

Taxa de voluntariado é mais elevada entre indivíduos com ensino superior

Numa análise por região, destaca-se o Norte, onde se concentra quase um terço do total de voluntários (32,4%), seguindo-se a área metropolitana de Lisboa (28,3%), o centro (25,1%), o Alentejo (6,8%), o Algarve (3,7%) e a Região Autónoma da Madeira (2%). Na base da tabela, aparece a Região Autónoma dos Açores, com a menor concentração de voluntários: apenas 1,6%.

E ainda que escasseiem dados harmonizados a nível internacional sobre esta matéria, é possível indicar que é no norte da Europa que se verificam as taxas de voluntariado mais elevadas do Velho Continente, com ênfase na Holanda (40,2%) e na Dinamarca (38,1%).

No sentido inverso, Roménia (3,2%) e Bulgária (5,2%) ocupam os últimos lugares do ranking. Portugal, com os seus 6,4% de voluntariado formal, surge mais acima na tabela, mas não brilha, ficando mesmo abaixo da média comunitária (19,3%) e no terceiro pior lugar do ranking.

Portugal está entre os países europeus onde voluntariado é menos frequente

“Esta posição relativa do país poderá ser explicada, em parte, pela cultura de participação em atividades de trabalho voluntário organizadas coletivamente e pelas suas condições socioeconómicas”, explica o INE.

Costa e Marcelo a favor do voluntariado

Talvez seja essa questão cultural que leve, todos os anos, a questão dos voluntários no Web Summit a afirmar-se, sem falhar, como um dos tópicos mais quentes em torno desta feira. Certo é que, apesar da polémica, este trabalho não remunerado não colhe críticas junto do Governo de António Costa.

“Muitos [dos jovens] são voluntários porque acham que é uma oportunidade para conhecer o evento por dentro e isso também contribuiu para a sua própria formação“, afirmou o primeiro-ministro, em resposta aos jornalistas, durante uma visita ao Web Summit, esta semana.

O chefe do Executivo acrescentou: “Há 21 anos, lembramo-nos todos do que foi a Expo 98. O senhor ministro da Educação foi voluntário na Expo 98 e não foi porque a Expo estivesse aqui a explorar, mas porque quis viver por dentro esta experiência que a Expo lhe proporcionou”. Tiago Brandão Rodrigues logo respondeu: “Não teria feito de outra forma”. Costa rematou: “E fez-lhe bem essa experiência de voluntário”.

Esta quinta-feira, após o encerramento do Web Summit, o Presidente da República também abordou o tema: “Em relação, por exemplo, aos voluntários, foi uma crítica que foi feita, mas eu se tivesse a idade dos voluntários eu era voluntário só para vir ao Web Summit. Quer dizer, para um jovem é uma oportunidade única estar a ouvir oradores que são os melhores do mundo e estar a colaborar numa grande organização mundial”.