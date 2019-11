O Parlamento Europeu e o Conselho (países) chegaram a acordo na segunda-feira sobre o Orçamento da União Europeia para 2020, que pretende um aumento de 1,5% para os 169 mil milhões de euros, com 21% destinados às alterações climáticas.

“Ambas as instituições partilham as mesmas prioridades políticas: combater as alterações climáticas, financiar a investigação e a inovação, garantir a existência de recursos para os jovens e atenuar a situação migratória“, declarou Bien Kimmo Tiilikainen, secretário de Estado das Finanças da Finlândia, país que preside à União Europeia (UE) este semestre.

O acordo foi alcançado na noite de segunda-feira, perto da hora-limite para o fim do prazo para que os Estados-membros e o Parlamento chegassem a um consenso.

O Orçamento para 2020 fixa as autorizações – o montante máximo de pagamentos futuros que a UE pode prometer – em 168.690 milhões de euros e os pagamentos – o que será efetivamente pago – em 153.570 milhões de euros, ou seja, mais 1,5% e 3,4% do que em 2019, respetivamente.

O valor total, 21% do orçamento será atribuído a vários programas que contribuem para a luta contra as alterações climáticas, como o programa LIFE, que receberá 589,6 milhões de euros (mais 5,6 %), ou o programa Horizonte 2020, que receberá 13 mil milhões de euros (mais 8,8 %).

O Parlamento Europeu e o Conselho terão de dar a sua aprovação final ao acordo no final do mês para que este possa entrar em vigor.