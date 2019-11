Os bancos portugueses fecharam 2.656 balcões desde 2008, ano em que rebentou a crise financeira mundial. Desde então, saíram do setor mais de 16 mil trabalhadores, num período conturbado da vida financeira e económica de Portugal.

Os números revelam o forte ajustamento que a banca nacional sofreu na última década. Após a crise financeira mundial, que rebentou em 2008 nos EUA, seguiu-se a crise da dívida soberana em Portugal — pediu ajuda internacional em 2011. Esta transformação foi depois acelerada por outros fatores, como a resolução de bancos (BPN, BES e Banif), a inovação tecnológica e também a política monetária do Banco Central Europeu (BCE), entre outros.

O Banco de Portugal revelou esta terça-feira as “Séries Longas do Setor Bancário Português 1990-2018“, que fornece um olhar sobre a realidade da banca nas últimas três décadas.

Se a década de 1990 e o início da década de 2000 foram anos de expansão da rede comercial dos bancos, a viragem para a última década trouxe uma nova realidade mundial. O ajustamento do número de balcões e do número de trabalhadores ainda hoje continua, com os bancos a procurarem ser mais eficientes nos custos, alguns dos quais a prosseguirem reestruturações até por exigência das autoridades europeias.

O próprio Banco de Portugal faz um retrato do que se passou no setor nos últimos 30 anos. “Desde 1990, verificou-se um forte crescimento do setor bancário, acompanhado por um aumento do seu nível de concentração durante a década de 90, destacando-se dois períodos em que se verificaram importantes operações de fusão e aquisição, em 1995 e 2000”, refere o supervisor.

“A expansão da banca portuguesa ocorreu também além-fronteiras, tendência invertida com a crise financeira. A partir de 2012 tem-se verificado uma forte redução da atividade internacional. (…) Nos últimos anos, viveu-se um contexto de assinalável redução do número de trabalhadores. Ainda assim, o setor caracteriza-se pela predominância de colaboradores com muitos anos de experiência e de idade”, retrata o Banco de Portugal.

(Notícia em atualização)