Dabox, da CGD, “chega” aos clientes dos outros bancos

Cerca de um mês e meio depois de ter sido lançada, a Dabox está agora aberta a clientes de outros bancos para além da Caixa Geral de Depósitos (CGD). A nova app do banco público, que conta já com mais de 20 mil downloads só de clientes do banco público, chega agora aos smartphones dos restantes clientes bancários nacionais, prometendo ser uma ajuda na gestão das finanças pessoais.

A Dabox, destinada a todos os clientes que sejam, ou não, clientes da CGD, e é a resposta da CGD a aplicações financeiras emergentes como a da Revolut. De acordo com o banco, o objetivo é “ajudar os portugueses a tirarem partido do seu dinheiro”.

Em termos práticos, a nova aplicação permite a consulta dos saldos e movimentos das contas à ordem de diferentes bancos, sem que para tal tenham de consultar outras apps.

Além disso, possibilita aos utilizadores o acesso a funcionalidades que permitem compreender o destino que é dado ao dinheiro e ajudar nessa gestão. Tal é feito através de funcionalidades como a categorização automática de movimentos efetuados nas diferentes contas bancárias que reúne, bem como a definição de orçamentos e objetivos de poupança, e a partilha de dicas.

Ainda durante este ano, a CGD vai ter algumas novidades, desde melhorias ao nível da experiência de utilizador, serviço de iniciação de pagamentos e disponibilização de agregação de mais bancos.