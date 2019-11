Yves Saint Laurent inspira campeonato de moda no Porto

O Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifício (Modatex) está a organizar entre 19 e 21 de novembro, o campeonato “Skills Modatex”. O concurso decorre no Porto e tem como missão a confeção de um vestido inspirado no criador francês Ives Saint Laurent.

Este campeonato junta cinco equipas portuguesas e três espanholas, cada uma constituída por dois elementos, que têm apenas 18 horas para pesquisar, desenhar, modelar e confecionar um vestido inspirado em Ives Saint Laurent. Os participantes do “SkillsModatex” são estudantes dos cursos de Design de Moda e de Modelação de Vestuário.

Os tecidos para a competição são fornecidos pelas empresas de têxtil Riopele e Calvelex e o desafio é constituído por quatro módulos que têm que ser cumpridos na íntegra: Módulo 1 – Pesquisar e desenhar um vestido com inspiração do tema definido pela organização. Módulo 2 – Modelação do vestido que desenharam. Módulo 3 – Desenho técnico. Módulo 4 – Confeção e acabamentos do vestido.

Há vários anos que o Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil participa nestas competições. Segundo o diretor, José Manuel Castro, “os nossos formandos têm vindo a arrecadar importantes distinções, sobretudo internacionalmente. (…) Em 2013, por exemplo, Rúben Damásio conquistou uma medalha de excelência no WorldSkills, em Leipizig, e, um ano depois, Ana Rita Gaspar e Joana Filipa Caetano arrecadaram a medalha de prata no EuroSkills, em Lille”, revela o responsável em comunicado.

Um dos objetivos desta iniciativa é preparar formandos para participarem no Skills Portugal, que vai decorrer em fevereiro de 2020, em Setúbal.