O gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba anunciou esta quarta-feira que espera encaixar até 11.686 milhões de euros em ações com a sua admissão na Bolsa de Hong, no que será a maior operação bolsista mundial efetuada este ano, até agora.

Num comunicado publicado na sua página na Internet, o grupo explica que vai oferecer 500 milhões de ações ao preço unitário de 176 dólares de Hong Kong (20,3 euros) e que os subscritores internacionais poderão exercer uma opção de compra de outros 75 milhões de ações.

Cada ação cotada na bolsa de Hong Kong equivalerá a oito ações na bolsa de Nova Iorque – onde foi a protagonista em 2014 da maior admissão à cotação em bolsa na História.

De acordo com a Alibaba, cada ‘pacote’ de oito ações de Hong Kong será vendido a 180 dólares (162,7 euros), o que permitirá um desconto 2,8% face às ações cotadas em Nova Iorque.

A empresa explicou em 15 de novembro que as ações se negociariam em lotes de 100 e seriam “completamente fungíveis” com as cotadas em Nova Iorque.

A Alibaba espera que em 26 de novembro os títulos sejam cotados na praça de Hong Kong, com o código “9988”, cuja pronúncia em chinês tem uma fonética similar à frase “prosperidade para sempre”.