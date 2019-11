Bruxelas aprova compra da Tranquilidade pela Generali

A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira a compra das portuguesas Seguradoras Unidas e Advance Care ao grupo norte-americano Apollo pelo grupo italiano Generali, um negócio no valor estimado de 600 milhões de euros.

O executivo comunitário adiantou, em comunicado, que o negócio não levanta quaisquer questões de concorrência “dadas as pequenas sobreposições horizontais entre as atividades das empresas no mercado de serviços de seguros de vida e não-vida em Portugal e as pequenas relações verticais que surgem nos serviços de gestão de seguros de saúde”

O grupo italiano Generali informou em julho a intenção de comprar ao fundo norte-americano Apollo a Seguradoras Unidas, dona da Tranquilidade e da Açoreana, por 510 milhões de euros e a AdvanceCare por 90 milhões de euros.

A Generali adiantou então que os valores estão sujeitos a eventuais ajustamentos na conclusão do negócio.

O grupo italiano indicou, no comunicado, que com o negócio “reforça a sua presença em Portugal” e “consolida a sua liderança na Europa” em linha com a sua estratégia de três anos, até 2021.

A Seguradoras Unidas é a companhia de seguros em Portugal que detém as marcas Tranquilidade, Açoreana e LOGO, tendo 15,5% da quota de mercado não-vida e 1,5 milhões de clientes.

Por seu lado, a AdvanceCare é um sistema integrado de saúde presente no mercado desde 1998, tendo um milhão de clientes sob sua gestão.