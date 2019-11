Isaque Ramos reforça a equipa de fiscal da PLMJ

A sociedade de advogados PLMJ reforçou a equipa de fiscal com a integração do sócio Isaque Ramos. O advogado transita da sucursal portuguesa da McKinsey International, onde foi responsável pela gestão fiscal e jurídica de projetos em Portugal, e África, e irá começar a nova etapa a 1 de dezembro.

“É com grande ânimo e entusiasmo que integro a equipa de fiscal da PLMJ, que o mercado reconhece como uma das mais bem-sucedidas em Portugal e no espaço da lusofonia. A exigência e inovação das soluções com que a PLMJ aborda os desafios do futuro foram fatores decisivos para o início deste novo capítulo do meu percurso profissional”, afirma o futuro novo sócio da PLMJ.

Isaque Ramos centra a sua prática na área da consultoria, nos mercados nacionais e internacionais, tendo desenvolvido anteriormente a sua atividade na Ernst & Young e no departamento de corporate and international tax da KPMG. O novo sócio é ainda árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa e colaborador do Instituto de Direito Financeiro e Fiscal, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

“É um passo decisivo na consolidação da estratégia de transformação que a PLMJ assumiu, com vista a prestar serviços jurídicos de elevada qualidade a clientes cada vez mais exigentes e que muito contribuiu para a recente atribuição do prémio de Corporate/M&A Law Firm Of The Year pela Chambers and Partners”, nota Luís Pais Antunes, managing partner da sociedade.

Sobre a contratação de Isaque Ramos, Luís Pais Antunes refere que o reconhecimento que ” alcançou na área de fiscal e na área da fiscalidade transacional” irá ajudar a sociedade a prosseguir o “movimento transformador” e a “alcançar uma posição de liderança entre as maiores sociedades de advogados nacionais”.

A equipa de fiscal da PLMJ, sob a responsabilidade dos sócios Serena Cabrita Neto (Lisboa) e Miguel C. Reis (Porto) e integrando igualmente o sócio João Velez de Lima (Porto), passa a ter quatro sócios, num total de 25 advogados, “reforçando a estratégia e a visão da PLMJ de ser, cada vez mais, o parceiro preferencial dos clientes empresariais e instituições financeiras”.