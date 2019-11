O grupo Dia “concluiu com sucesso” o aumento de capital de 605 milhões de euros, “mais um passo para fortalecer a estrutura de capital da empresa”, informou esta quinta-feira a multinacional do setor de distribuição alimentar.

Em comunicado, o grupo de supermercados espanhóis Dia, dono do Minipreço em Portugal, indica que “a operação demonstra a confiança dos investidores no futuro da empresa”.

O Dia adianta que “passa a concentrar-se exclusivamente no desafio de transformação do seu negócio”, “um projeto que conta com a confiança e o apoio da L1 Retail e de todos os quadros de direção da empresa, que irão estar focados nos próximos três ou quatro anos na melhoria das operações e no desenvolvimento de um modelo moderno de proximidade”.

“Gostaria de agradecer aos nossos investidores pelo interesse e apoio à empresa que demonstraram ao investir nesta fase e pela decisão de nos acompanhar na nossa jornada de recuperação”, afirma o presidente do Conselho de Administração do grupo Dia, Stephan DuCharme, citado no comunicado.

A Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) é uma multinacional do setor da distribuição alimentar, produtos para o lar, beleza e saúde que opera em Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Fundado em 1979, o grupo conta com mais de 46.500 colaboradores e mais de 6.000 pontos de venda.

Em Portugal, o grupo Dia tinha, no final do ano passado, 223 estabelecimentos próprios e 309 franchisados com as marcas Minipreço, Mais Perto e Clarel.

No primeiro semestre, o grupo teve prejuízos de 418 milhões de euros, multiplicando por 14 os resultados negativos apresentados há um ano.

De acordo com a informação enviada à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o regulador de mercados espanhol, em setembro, o grupo Dia registou vendas líquidas de 3.400 milhões de euros na primeira metade do ano, uma descida de 7% em relação ao mesmo período de 2018.