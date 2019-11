As autoridades de gestão dos incentivos às empresas voltaram, em outubro, a anular projetos que não estão a ter execução, numa dimensão tal que o número de anulações acabou por ser superior ao das aprovações. A situação não é inédita, já que em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro se verificou o mesmo, tal como em outubro de 2017.

No mês passado, o saldo entre os apoios aprovados e anulados foi negativo. Em causa está um milhão de euros em incentivos que foram libertados. A situação mais significativa foi em fevereiro com um saldo negativo de 37 milhões. Não é líquido que tenham sido anulados apenas 84 milhões de euros em projetos. As anulações podem ter sido muito superiores, mas, nos meses em questão, o valor das anulações superou o das aprovações.

Evolução dos incentivos aprovados

O ECO questionou a tutela e o Compete para saber as razões e a verdadeira dimensão das anulações, mas não obteve resposta.

A decisão de anular incentivos atribuídos pode surgir por duas razões: ou porque o projeto não cumpriu as regras definidas no contrato assinado aquando da atribuição do incentivo comunitário, ou porque a empresa desistiu de levar o projeto por diante com apoios de Bruxelas (a empresa até pode continuar a desenvolver o projeto, mas sem verbas do quadro comunitário).

As autoridades de gestão justificaram as anteriores situações como “atos de gestão” que não traduziam “qualquer intenção de levar a cabo uma operação de limpeza”, à semelhança do que aconteceu em 2012 com o anterior quadro comunitário de apoio (QREN), eliminando os projetos cuja execução teimava em não arrancar. Mas, entretanto, o ministro do Planeamento, revelou que o Governo está a preparar uma medida para cortar os fundos dos investimentos parados. “O prazo a dar para a regularização das situações desconformes ainda não está definido e poderá variar conforme a natureza do projeto e a sua dimensão, mas será um prazo necessariamente curto”, explicou Nelson Souza, em entrevista ao Expresso (acesso pago). Em causa está a constatação de que “há projetos aprovados, mas que nunca mais foram contratados porque, por exemplo, não têm condições para serem licenciados… E o perigo é continuarem assim até 2023”, acrescentou.

A medida justifica-se porque é necessário acelerar a execução do Portugal 2020, nos 40% em setembro, mas, no caso do Sistema de Incentivos às empresas também porque o programa está desde fevereiro de 2018 a aprovar projetos em regime de overbooking — ou seja, acima da dotação inicial de 3.983 milhões de euros. Libertar dinheiro que não está a ser executado é uma ajuda para apoiar novos projetos (já com as novas regras). Os apoios às empresas já têm uma taxa de execução de 52% em outubro.

Os dados divulgados, referentes a 31 de outubro, revelam ainda que foram contratados 230 milhões de euros em incentivos, um salto significativo tendo em conta os 123 milhões no mês anterior ou os 51 milhões de agosto. É preciso recuar aos quatro últimos meses de 2016 para ter montantes contratados com os promotores tão elevados — em dezembro de 2016, foram contratados 267 milhões de euros, o valor mais alto de todos o sistema de incentivos às empresas neste quadro comunitário.

Até outubro há 14.873 projetos de empresas que receberam luz verde para obter apoio comunitário, o que representa um investimento elegível de 10,56 mil milhões de euros (o investimento total é superior, mas não há dados), o que coloca a taxa de compromisso do Sistema de Incentivos em 121,1% da dotação total, ou seja, um overbooking de 21%.

Os apoios às empresas estão mais concentrados na indústria (70,5%), sobretudo no ramo automóvel (13,3%) e metálica (13,6%).