O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, disse esta sexta-feira que não fará campanha pelo Brexit ou pela manutenção do Reino Unido na União Europeia caso os trabalhistas cheguem ao poder, deixando para os britânicos a decisão num novo referendo entre um novo acordo negociado com a União Europeia e a opção de continuar a fazer parte do bloco europeu.

Depois de muitas questões em torno da sua posição caso o Reino Unido avançasse para um novo referendo, depois de em junho de 2016 os britânicos terem votado a favor do Brexit, o líder trabalhista tomou finalmente uma posição em declarações à BBC.

Jeremy Corbyn disse que não faria campanha por nenhuma das opções. O trabalhista entende que essa seria a única forma de ser um intermediário da vontade do povo britânico, especialmente se a escolha fosse novamente de sair da União Europeia.

A posição de Jeremy Corbyn foi criticada pelo atual primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, um dos pais da campanha pela saída da União Europeia, que questionou como é que Corbyn podia ser “indiferente” perante uma questão tão importante, e pela líder dos liberais britânicos, Jo Swinson, que considerou esta posição uma forma de “abdicar da liderança”.

O trabalhista diz que a posição é “um sinal de força” e de “maturidade”, que o deixaria capaz de levar a cabo o resultado fosse ele qual fosse.

Caso os trabalhistas vençam as eleições de dezembro, Jeremy Corbyn promete negociar um novo acordo do Brexit com a União Europeia e depois colocá-lo a votação num novo referendo, com os britânicos a terem de escolher o acordo alcançado com a Europa ou a permanência na União Europeia.