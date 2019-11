Boris Johnson e Jeremy Corbyn confrontaram-se no primeiro debate televisivo da campanha eleitoral do Reino Unido com o futuro do Brexit a criar discórdia. Uma sondagem da YouGov logo após a transmissão indica uma margem de apenas dois pontos percentuais (51% para Johnson contra 49% para Corbyn) sobre quem ganhou e mantém em aberto as preferências dos britânicos.

O Brexit não foi exclusivo, mas foi um dos principais temas discutidos entre os dois políticos. Nas declarações inicias, ambos mantiveram-se fiéis às suas bandeiras eleitorais. O atual primeiro-ministro Boris Johnson, que já conseguiu um plano inicial de saída da União Europeia (UE) mas não teve tempo de o implementar, prometeu “acabar com esta miséria nacional” e acusou os trabalhistas de oferecerem “apenas divisão e impasse”.

Já Jeremy Corbyn propõe a negociação de um novo acordo com a UE que seja posteriormente submetido a novo referendo, em que seja possível a população escolher ficar e reverter o processo. O líder do Partido Trabalhista prometeu “resolver o Brexit ao dar-vos a vocês, as pessoas, a palavra final”, de acordo com declarações citadas pela BBC (acesso livre e conteúdo em inglês). Não especificou se, nesse caso, faria campanha por ficar ou sair.

Os dois políticos discordaram sobre o impacto que o Brexit terá na relação entre Inglaterra e a Escócia, sendo que Johnson acusou o Labour de querer outro referendo para conseguir o apoio do partido escocês SNP. Corbyn diz que isso “não faz sentido” e instiu que o partido não procura uma aliança com o partido nacionalista escocês de esquerda.

Apenas metade do debate foi sobre o Brexit e não trouxe grandes novidades de nenhum dos líderes. Na segunda parte, houve espaço para vários tópicos e até mesmo António Guterres foi tema de conversa. Qual é o líder internacional que mais admira? “A UE27 porque me fizeram um acordo fantástico”, diz Johnson. Já do lado de Corbyn é “o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres porque está a tentar unir toda a gente”.

Nem a rainha de Inglaterra escapou. Questionados sobre se a monarquia serve os propósitos, Corbyn admitiu que “precisa de melhorias”, enquanto Johnson sublinhou que a “instituição da monarquia está fora de discussão”.