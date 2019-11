A ANJE inaugura este ano quatro novas categorias para atribuir o prémio Jovem Empreendedor, que será entregue a 28 de novembro no Palácio da Ajuda. O prémio é um dos mais antigos galardões na área de empreendedorismo, a nível nacional. Nesta edição, às anteriores categorias serão adicionadas as de Cultura, Diáspora, Exportador e Social.

Esta é a 21.ª edição do prémio será atribuído a um dos três finalistas: a Ydata, plataforma de criação de dados sintéticos a partir de ruído aleatório utilizando um modelo de inteligência artificial, a Hijiffy, uma plataforma de comunicação para hotéis que centraliza, automatiza e mede o atendimento ao cliente, e a Newton, que combina algoritmos de deep learning e Natural Language Processing (NLP) para ajudar os candidatos a encontrarem oportunidades e também as empresas a recrutarem capital humano.

“Voltamos a ter entre os finalistas do prémio, projetos inovadores, tecnologicamente sofisticados e com perspetivas de crescimento e internacionalização. Isto é revelador, quer da capacidade do prémio do Jovem Empreendedor para atrair startups de grande potencial, quer da própria evolução qualitativa do ecossistema português”, explica José Pedro Freitas, citado em comunicado.

Com periodicidade anual, o prémio valoriza, não só publicamente os negócios de elevado potencial, como garante apoios aos projetos distinguidos. Assim, o vencedor ganha um prémio de 10.000 euros para aplicar no capital social da empresa e também serviços de formação, coaching, incubação, aceleração, mentoria e networking avaliados em cerca de 15 mil euros.

Criado em 1998, o prémio do Jovem Empreendedor já premiou 39 projetos empresariais e os seus responsáveis. Ao longo dos anos, foram distinguidos pela Academia dos Empreendedores da ANJE empresas como a Crioestaminal, a Critical Software, a Master Bank, a TargetTalent e a Infraspeak, entre outras.