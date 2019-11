Hoje nas notícias: TAP, licenciaturas e fundos

Esta terça-feira, o relatório do Conselho Nacional de Educação, que mostra que Portugal não irá atingir a meta de ter 40% da população diplomada até 2020, marca as capas dos jornais nacionais. As movimentações na TAP são também notícia, com o Negócios a avançar que David Neeleman estará a preparar-se para sair do capital da transportadora no início do próximo ano. Outro estudo, pedido pelo Governo, destaca-se também esta manhã, ao notar que a estratégia para os fundos europeus não está a ser aplicada. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade nacional.

Neeleman prepara saída do capital da TAP no início de 2020

A TAP deverá ser alvo de mudanças na estrutura acionista no primeiro trimestre de 2020, entre as quais poderá estar a saída de David Neeleman do capital da empresa. A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios. O ECO também já tinha avançado em setembro que o objetivo do Estado era afastar David Neeleman tendo em conta os maus resultados da companhia aérea, que apresentou prejuízos de 120 milhões de euros no primeiro semestre. O empresário David Neeleman é acionista da TAP através do consórcio Atlantic Gateway, que controla em parceria com Humberto Pedrosa. Juntos, detêm 45% da TAP. Mas a relação com o acionista Estado tem vindo a degradar-se a olhos vistos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Portugal falha meta de ter 40% da população diplomada em 2020

Em Portugal, 33,5% da população entre os 30 e os 34 anos tem o ensino superior, um número que fica abaixo da meta europeia para o próximo ano, revela o relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE). O objetivo era atingir os 40% da população. Esta meta foi, no entanto, atingida pelas mulheres, sendo que na faixa etária entre os 30 e 34 anos, 42,5% tinham um diploma, em 2018. Já entre os homens o número cai para quase metade, fixando-se nos 24,1%. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Estratégia para aplicação de fundos comunitários está a ser desperdiçada

A Estratégia Nacional de Especialização Inteligente foi praticamente ignorada pelas empresas pelas autoridades de gestão do Portugal 2020. O alerta é feito num relatório independente, que será apresentado esta terça-feira, e o Executivo vai aproveitar as conclusões para lançar um alerta: no próximo quadro comunitário os fundos vão ter de ser aplicados de modo a promover o desenvolvimento da economia, apoiando a investigação e a inovação das empresas. Até porque, no Portugal 2030 haverá menos dinheiro e a sua aplicação terá de ser mais criteriosa. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Centeno trava curso para formar 200 GNR prometidos em maio

O ministério das Finanças ainda não deu luz verde para avançar com o curso para formar 200 profissionais para a Guarda Nacional Republicana (GNR), o que tinha sido prometido em maio. O Ministério da Administração Interna já terá preparado tudo, faltando apenas a autorização do ministério liderado por Mário Centeno. A Associação dos Profissionais da Guarda diz que é necessário incorporar mil por ano. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Preço das casas subiu mais 32% que os salários nos últimos cinco anos

Entre 2013 e 2018, o preço das casas em Portugal cresceu a um ritmo médio acumulado 32% superior ao rendimento de uma família média composta por dois adultos, com o salário médio, e com dois filhos. A conclusão é de um estudo realizado pelo economista Eric Dor da Escola de Negócios IÉSEG da Universidade Católica de Lille. Segundo esses cálculos, Portugal foi o segundo país europeu com a maior diferença na evolução entre os custos das casas e o rendimento das famílias, ficando apenas atrás da Irlanda. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso pago).