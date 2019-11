Lisboa já é das capitais mais caras da Europa para morar. Com o preço de compra do metro quadrado a superar facilmente os 3.000 euros, mesmo arrendar está cada vez menos ao alcance de quem procura um sítio para morar. Com 1.000 euros só é possível arrendar 65 metros quadrados na capital portuguesa, quase o mesmo que em Madrid, mas muito menos do que em Génova.

Em Portugal, o valor das rendas estava nos cinco euros o metro quadrado no primeiro semestre, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Contudo, em Lisboa e no Porto, a média já ultrapassava este valor: 11,71 e 8,33 euros por metro quadrado, respetivamente. Mas, vamos a contas certas: com 1.000 euros, que tipo de casa consigo arrendar em Portugal?

Por 1.000 euros por mês é possível arrendar um imóvel com 65 metros quadrados em Lisboa, com 70 metros quadrados em Cascais ou com 83 metros quadrados em Oeiras, mostra um estudo do Idealista.

No Porto essa renda permite arrendar uma casa maior, com 93 metros quadrados, enquanto em Loulé essa área aumenta para 100 metros quadrados. As cidades mais baratas são Matosinhos (106 m2), Sintra (111 m2), Portimão (112 m2), Albufeira (115 m2) e Vila Nova de Gaia (121 m2).

Lisboa tão cara quanto Madrid

Lisboa já está mesmo ao nível da capital espanhola. O mesmo estudo mostra que com 1.000 euros mensais é possível arrendar uma casa com 62 metros quadrados em Madrid, um pouco mais pequena do que em Lisboa. E, em Roma, esse montante dá para arrendar uma casa maior: com 74 metros quadrados.

Comparando os três mercados, no topo das cidades mais caras está Milão, onde 1.000 euros permitem arrendar uma casa com apenas 52 metros quadrados, à frente de Barcelona (60 m2), Madrid (62 m2), Florença (64 m2) e Lisboa (65 m2).

Já as cidades mais baratas são Génova e Turim, onde 1.000 euros por mês permitem arrendar uma casa com 137 e 124 metros quadrados, respetivamente. Seguem-se Granada (124 m2), Zaragoza (123 m2) e Vila Nova de Gaia (121 m2).