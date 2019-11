O principal índice europeu abriu a subir pela terceira sessão consecutiva, suportado na expectativa de que um primeiro acordo comercial concreto esteja prestes a ser fechado entre China e EUA. No entanto, a praça portuguesa abriu à deriva, com perdas ligeiras, continuando sem conseguir acompanhar os ganhos nas bolsas mundiais.

O pan-europeu Stoxx 600 valoriza 0,3%, prolongando o ciclo e ganhos iniciado na sexta-feira, enquanto as principais praças do Velho Continente somam ganhos entre 0,2% (França) e 0,4% (Alemanha). Só a bolsa de Lisboa regista perdas, destacando-se com uma queda marginal de 0,01%, para 5.174,31 pontos.

PSI-20 contraria Europa e prolonga perdas

O índice português está a ser pressionado por desvalorizações nos setores petrolífero e de telecomunicações. A Galp Energia recua 0,33%, para 14,89 euros, enquanto a operadora Nos recua 0,37%, para 4,906 euros. As papeleiras estão a corrigir os ganhos expressivos registados em sessões anteriores, com a Altri a perder 0,79% e a Navigator 0,44%.

Mas a eletricidade e os correios servem de contrapeso. A EDP ganha 0,55%, para 3,675 euros, enquanto os CTT valorizam 0,51%, para 3,124 euros por ação, evitando uma eventual queda mais significativa do índice nacional.

As maiores praças mundiais têm assistido a ganhos nas últimas sessões, propalados por um maior otimismo em torno das negociações comerciais sino-americanas. A animar os investidores está o comunicado do Ministério do Comércio da China na madrugada de terça-feira, no qual está a confirmação de que as duas partes já “alcançaram um consenso” para resolver os pontos mais sensíveis.

Wall Street reforçou os máximos históricos alcançados na segunda-feira, com o S&P 500 a valorizar 0,24%, para 3.141,17 pontos esta terça-feira. Além do alívio das tensões comerciais, os mercados reagiram positivamente a sinais positivos vindos do setor do retalho, com a Best Buy a revelar ganhos trimestrais acima do esperado.