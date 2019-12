UE quer saber quem investe no imobiliário de Lisboa e Porto

A Comissão Europeia está a promover a realização de um relatório científico que aborda a questão da financeirização da habitação em várias cidades europeias. De acordo com o Público (acesso condicionado), Portugal é o único país que tem duas cidades entre as oito que estão a ser estudadas: Lisboa e Porto.

Segundo explica aquele jornal, o estudo pretende perceber qual a extensão da presença de grandes investidores globais nas cidades europeias nos últimos anos, visando identificar o perfil dos investidores estão presente em cada cidade. Nomeadamente, se são nacionais, estrangeiros, privados ou institucionais. O passo seguinte passa por cruzar essa informação com as medidas que foram ou irão ser implementadas e discutidas em cada caso.

O estudo que está a ser elaborado pelo Joint Research Centre, da Comissão Europeia, envolve oito cidades europeias, incluindo seis capitais: Amesterdão, Atenas, Barcelona, Berlim, Paris, Lisboa, Porto e Vílnius.

Para Ricardo Barranco, investigador daquele organismo que funciona em Ispra (Itália), os resultados poderão ser muito relevantes na definição de novas políticas. “Durante o projeto apercebemo-nos que o aumento dos custos com habitação é um fenómeno abrangente, com várias determinantes e que a sua eventual resolução não é uma tarefa simples ou comum a todas as cidades”, afirmou o investigador ao Público.