O ministério de Alexandra Leitão já convocou os sindicatos que representam os trabalhadores do Estado para novas reuniões para discutir as medidas que serão incluídas no Orçamento do Estado para 2020. Os encontros foram agendados para 9 e 11 de dezembro, apurou o ECO.

Na primeira reunião com a nova ministra responsável pela pasta da Função Pública, os sindicatos tinham frisado que queriam discutir a possibilidade de aumentos remuneratórios no próximo ano antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2020 (o que deve acontecer a 16 de dezembro). No ano passado, essa discussão aconteceu só depois do Orçamento do Estado ser apresentado, o que os sindicatos queriam contrariam este ano.

Do lado do Executivo, não foi, contudo, avançado o calendário para as negociações desses aumentos salariais. Na ocasião da reunião em causa, Alexandra Leitão deixou apenas um compromisso de receber os sindicatos para discutir matérias que constam do Orçamento do Estado antes da apresentação desse documento na Assembleia da República.

Foi esse compromisso que levou a ministra a enviar, esta segunda-feira, uma convocatória aos sindicatos para reuniões a 9 e 11 de dezembro para discutir as medidas relativas à Função Pública que serão incluídas no Orçamento do Estado.