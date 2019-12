As contas da Oi continuam a degradar-se. A operadora brasileira, participada da Pharol, viu os seus prejuízos mais do que triplicarem no terceiro trimestre. Ascenderam a 5.747 milhões de reais (1.230 milhões de euros), acima dos 1.559 milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior, revelou a empresa em comunicado, nesta segunda-feira.

A par do agravamento dos prejuízos, a Oi também registou uma quebra de receitas. No total, estas totalizaram 5.001 milhões de euros, uma quebra de 8,8% face ao mesmo trimestre de 2018.

(Notícia em atualização)