O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira novas tarifas aduaneiras, mas desta vez contra importações provenientes no Brasil e da Argentina. As taxas aplicam-se ao aço e alumínio com “efeito imediato”.

Na sua conta oficial no Twitter, o Chefe de Estado norte-americano acusa o Brasil e a Argentina de estarem a fazer “uma desvalorização massiva das suas moedas”, com o intuito de se “aproveitarem do nosso dólar forte”, o que nas palavras de Trump não é “bom para os nossos agricultores”.

Nesse sentido, o Presidente anunciou que iria aplicar novas taxas “com efeitos imediatos” por forma a combater essa ameaça. Além disso, Trump voltou a pedir à Reserva Federal norte-americana que tome medida, por forma a proteger a economia norte-americana, aconselhando, por exemplo, a baixar as taxas de juro.

Brasil e Argentina são os últimos numa série de países aos quais Trump tem aplicado tarifas aduaneiras por considerar que estão a aproveitar-se dos EUA.

Recentemente, por causa das ajudas europeias à Airbus, Trump impôs tarifas sobre vários produtos europeus, entre eles laticínios produzidos em Portugal. E admitiu avançar com novas taxas aduaneiras aos automóveis europeus.

Mais visível, e com efeitos mais nefastos, tem sido a guerra comercial com a China., que começou há quase dois anos e que, diz o FMI, está a pesar na economia mundial. Os dois países já fecharam um acordo preliminar para a redução gradual das taxas, mas ainda não é final.