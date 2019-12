A estrela da National Basketball Association (NBA), LeBron James, vai inaugurar uma loja de roupa num dos bairros mais artísticos e caros de Miami. De acordo com o Miami Herald (conteúdo em inglês), o novo espaço do jogador dos Los Angeles Lakers vai vender produtos de várias marcas, algumas bastante caras e conceituadas. Com 10.000 metros quadrados, a loja terá ainda um estúdio de fotografia e um pátio para eventos comunitários.

É na 261 NW 26th St., em frente ao Wynwood Walls, que vai abrir, a 5 de dezembro, a UNKNWN, o novo espaço de LeBron James e dos amigos de infância Jaron Kanfer e Frankie Walker Jr.. A data de abertura de portas coincide com a Art Basel, uma semana de eventos relacionados com as artes, que atrai celebridades e colecionadores de todo o mundo a Miami, diz o mesmo jornal.

Para comemorar esta inauguração, a UNKNWN juntou-se a várias marcas como Bape, Just Don e Chinatown Market para criar produtos exclusivos, mas o espaço também terá artigos de marcas mais “acessíveis” como Nova Era, Jordan, BornxRaised, Nike, Vans, Psychworld ou New York Sunshine.

Embora o trio já tenha uma loja no Aventura Mall desde 2011, com o mesmo nome, esta será a principal. Prova disso é que terá 10.000 metros quadrados, espaço suficiente para um estúdio de fotografia no interior, vários murais e um pátio exterior para eventos comunitários. Mediante marcação, a loja também oferecerá um serviço de acompanhamento nas compras.

A localização escolhida por LeBron James para instalar a nova loja não foi ao acaso. Wynwood é um dos bairros mais artísticos e caros de Miami, estando neste momento a passar por uma transformação, diz o site BisNow (conteúdo em inglês).

Só este ano foram inaugurados novos prédios de escritórios e de apartamentos e, de acordo com um relatório referente a 2018/2019, as rendas no setor das lojas triplicaram num período de seis anos, com algumas zonas a atingirem os 100 dólares (90,8 euros) por metro quadrado em 2017, fixando uma média entre os 45 e os 90 dólares (40,9 e 81,7 euros) por metro quadrado.