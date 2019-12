Escolher o restaurante perfeito já é uma tarefa mais fácil. A Michelin e o TripAdvisor, com sua subsidiária TheFork, assinaram uma parceria de conteúdo e licenciamento para combinar a experiência da seleção gastronómica do Guia Michelin com o poder do grande público de clientes do TripAdvisor e o serviço avançado de reservas do TheFork. O objetivo é melhorar o acesso a uma variedade maior de restaurantes de alta qualidade a nível mundial aos apreciadores, os “bons garfos”.

“Com os nossos mais de 120 anos de experiência na elaboração de guias gastronómicos que fornecem recomendações de restaurantes com especialistas independentes, esta parceria estratégica entre a Michelin e o TripAdvisor oferecerá uma visibilidade sem precedentes aos estabelecimentos listados nas seleções do Guia Michelin em todo o mundo”, diz Scott Clark, membro da Comissão Executiva do Grupo Michelin.

“Ao combinar os critérios exclusivos de curadoria e seleção de restaurantes do Guia Michelin, com a abrangente plataforma de planeamento de viagens do TripAdvisor, poderemos tornar as seleções do Guia Michelin acessíveis a um número muito maior de clientes em todo o mundo”, acrescenta.

No total são 14 mil restaurantes selecionados pelos especialistas do Guia Michelin em todo o mundo. Serão claramente identificados com as classificações Star, BibGourmand e Plate no site do TripAdvisor e nas aplicações. Cerca de quatro mil restaurantes em toda a Europa estarão em brevemente acessíveis e reserváveis no TheFork e na plataforma digital do Guia Michelin.

A parceria entre o Guia Michelin, o TripAdvisor e o TheFork, que em simultâneo compra a Bookatable à Michelin para se expandir para cinco novos países: Reino Unido, Alemanha, Áustria, Finlândia e Noruega, aumentará significativamente a visibilidade dos Chefs e restaurantes do guia Michelin e aumentará as reservas, devido ao link para as principais plataformas de reservas online do mundo.

Juntos, estes acordos permitirão oferecer a milhões de consumidores a possibilidade de identificar e reservar com facilidade restaurantes selecionados pela Michelin no TheFork. Em troca, todos os parceiros de restaurantes do TheFork também poderão ser reservados nas plataformas digitais do Guia Michelin e na App.

O TheFork tem como alvo os foodies de 22 mercados, devido à aquisição, com mais foco nos consumidores locais, contando com mais de 80.000 restaurantes reserváveis e mais de 30 milhões de visitas mensais. Já o TripAdvisor ajuda quase 460 milhões de viajantes mensalmente a planear a melhor viagem com a ajuda de mais de 830 milhões de avaliações e opiniões de 8,6 milhões de acomodações, restaurantes, experiências, companhias aéreas e cruzeiros.