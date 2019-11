Lisboa está entre os melhores destinos de 2019, escolhidos pelos viajantes da TripAdvisor. A capital portuguesa figura tanto no ranking mundial, tendo caído dois lugares face à lista do ano passado, como no europeu, onde se manteve no top 10. A encabeçar ambas as listas encontra-se Londres.

A capital portuguesa foi escolhida como a oitava melhor cidade europeia para visitar. Já no ranking alargado ao resto do globo, elaborado pelo site de viagens TripAdvisor, a partir dos comentários e opiniões dos utilizadores, Lisboa posiciona-se como o 18º destino a não perder.

Para os turistas que passearam pela cidade das sete colinas destacaram-se atrações como o Museu Marítimo e a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, para além daquelas mais conhecidas como o Padrão dos Descobrimentos e a Torre de Belém, património Mundial da UNESCO.

O ranking europeu é liderado pela capital britânica, à qual se segue Paris, em França, e Roma, na Itália. Este pódio é repetido na lista mundial, onde dominam cidades do Velho Continente, mas estão também incluídos locais como Bali, na Indonésia, e Phucket, na Tailândia.

Veja o ranking mundial: