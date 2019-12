A parcela do orçamento das famílias europeias dedicada a gastos com comunicações caiu na última década. E os portugueses estão entre os que mais viram baixar o peso desses encargos nos respetivos orçamentos. Registaram a sétima maior quebra, mostram dados do Eurostat, correspondendo atualmente a 2,4% dos seus gastos.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, em 2018 as famílias da União Europeia gastaram mais de 200 mil milhões de euros, ou o equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB), em comunicações. Neste item de despesas são contabilizados os serviços postais, telefone e equipamentos e serviços de telefax.

Apesar de aquele montante corresponder a um aumento de 0,8%, quando comparado com os cerca de 198 mil milhões de euros gastos com comunicações em 2008, o respetivo peso no orçamento caiu.

Há uma década, essas despesas pesavam 2,8% no orçamento das famílias europeias, passando agora a corresponder a 2,3%. Os portugueses estão entre os europeus que mais viram baixar o peso dessas despesas nos últimos dez anos.

Portugal ocupa o sétimo lugar no ranking das maiores descidas do peso dos encargos com comunicações no seus orçamentos. Estes correspondiam no final de 2018 a 2,4% dos gastos de consumo, uma redução de 0,7 pontos percentuais face a 2008.

O montante global despendido pelas famílias nacionais com comunicações caiu de 3.645 milhões de euros, em 2008, para 3.373,4, em 2018.

A nível europeu, Portugal ocupa ainda a 11.ª posição entre os países europeus que menos do seu orçamento dedicam aos gastos com comunicações. O Luxemburgo é o que menos gasta (1,7%), enquanto a Bulgária é o país que mais do seu orçamento dedica a estes encargos (4,8%).