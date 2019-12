Banco de França vai testar moeda digital em 2020

O governador do Banco de França anunciou esta quarta-feira o lançamento de testes no próximo ano para uma moeda digital, que pode servir de precedente para uma iniciativa do mesmo tipo à escala da zona euro.

Numa conferência em Paris, François Villeroy de Galhau destacou que a chamada Moeda Digital do Banco Central é um dos grandes desafios do sistema monetário e financeiro internacional. A partir de agora, e até ao fim do primeiro trimestre de 2020, serão lançados vários projetos com a intenção de testar a utilização da moeda em operações inovadoras entre agentes do setor financeiro, indicou, citado pela agência Efe.

Esta iniciativa surge depois de terem sido divulgados projetos privados como o do Facebook, que anunciou em junho o lançamento da sua criptomoeda, a Libra, previsto para 2020.

Em outubro, o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, indicou que França, Itália e Alemanha estão a preparar em conjunto medidas para interditar na Europa a criptomoeda do Facebook. “A Libra não é bem-vinda em território europeu. Estamos a tomar medidas, com os italianos e os alemães, porque é a nossa soberania que está em jogo”, declarou.

Para o governador do banco central francês, a ideia da nova moeda digital é oferecer uma alternativa estável, para uma procura legítima de pagamentos internacionais mais baratos e mais rápidos.