O Governo vai apresentar um relatório sobre o novo sistema de gestão consular para modernizar e tornar os serviços mais simples e acessíveis. O investimento neste sistema, que já está “assegurado”, será de um milhão de euros por ano, durante a legislatura.

Será dentro de algumas semanas que o relatório será conhecido, adianta a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, em entrevista à RTP Internacional (acesso livre). O objetivo é modernizar os serviços e fazer com que as “pessoas tenham respostas atempadas”, sendo que a secretária de Estado garante que vão “ter verbas” para tal.

Entre as medidas a implementar, onde se inclui substituir computadores e uma série de equipamentos, está também previsto o alargamento a outros países europeus, e posteriormente a África e à Ásia, do Centro de Atendimento Consular, um call center, que já existe no Reino Unido e em Espanha.

No que diz respeito aos funcionários, Berta Nunes admite que, com a modernização, as necessidades de reforço de pessoal sejam menores. Substituir os trabalhadores que saíram é a prioridade, sendo que um reforço será apenas avaliado depois disso.