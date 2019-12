NASA vai pôr um “hotel” no espaço, mas é só para robots

A National Aeronautics and Space Administration (NASA) vai enviar um “hotel de robots” para a Estação Espacial Internacional. Segundo o Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês), poderá acontecer já na próxima missão de reabastecimento, com o lançamento do foguetão Falcon 9 da SpaceX, esta quarta-feira à tarde.

O “hotel de robots” é formalmente conhecido como unidade de “Robotic Tool Stowage” (ou RiTS). Consiste num espaço para parquear robots que não estão em uso e protegê-los de riscos potenciais que poderão ocorrer por estarem no espaço, como exposição a radiação ou serem atingidos como micro meteoritos e outros destroços, explica o Tech Crunch.

Os primeiros ocupantes serão dois robots chamados Robotic External Leak Locators (ou RELL), cuja principal função é encontrar falhas e fissuras a partir do exterior da Estação Espacial Internacional. Até agora, estes robots eram guardados dentro da própria estação enquanto não estavam a ser usados, mas o espaço é escasso para astronautas e equipamentos.

Além da redução do problema com espaço, os RELL têm de ser calibrados antes de desempenharem as suas funções e este processo demora 12 horas. Como o novo “hotel” já está no exterior, faz com que seja mais fácil movimentá-los quando é necessário.