Há muitos milhões de aplicações, mas nem todas chegam ao pódio das melhores. Todos os anos, a Google e a Apple elegem as apps que se destacaram durante o ano em várias categorias. E já se conhecem as vencedoras da edição de 2019.

São ferramentas de fotografia, uma comunidade de exploradores, uma rede social e muitos outros aplicativos que propõem melhorar ou facilitar as nossas vidas, através dos nossos telemóveis, tablets, computadores e até televisões. Descubra-os.

Apple

iPhone

A aplicação do ano para a Apple na categoria iPhone é a Spectre Camera, desenvolvida pela Lux Optics. É uma aplicação de fotografia com diversas funções automáticas que prometem que qualquer pessoa pode tirar fotografias de longa exposição como um profissional.

iPad

A Flow by Moleskine, desenvolvida pela conceituada marca de cadernos italiana, transforma o tablet da Apple num autêntico bloco de notas, permitindo usar lápis de grafite ou outras ferramentas para tirar notas, desenhar ou pintar, como se fosse papel a sério. É a app do ano na categoria iPad.

Mac

A Affinity Publisher, da Serif Labs, surgiu para revolucionar o mundo da paginação nos computadores Mac. A aplicação permite paginar trabalhos, revistas, livros e outras publicações num ambiente gráfico muito intuitivo e adaptado a todos os utilizadores, independentemente de serem ou não profissionais desta área.

Apple TV

Na categoria da plataforma de televisão da Apple, a empresa premiou a The Explorers, da The Explorers Network. “É uma aplicação desenhada para apoiar uma comunidade de exploradores, cientistas e artistas que trabalham para um objetivo comum: criar um “inventário visual” abrangente do mundo natural através de fotografias e vídeos”, explicou a Apple.

Jogos

Google

Melhor app

A fabricante do Android elegeu a Ablo como melhor aplicação de 2019. É uma ferramenta desenvolvida pela MassiveMedia, que permite fazer “amigos” em qualquer parte do mundo. Esta rede social tem uma particularidade: faz a tradução das conversas em tempo real. Ou seja, mesmo que a plataforma conecte o utilizador a alguém que só conheça outro idioma, as duas pessoas vão poder conversar na sua língua nativa. Mesmo em videochamadas.

Melhor jogo

A chegada da saga Call of Duty aos telemóveis e tablets Android fez com que a Activision se saísse premiada este ano. Call of Duty: Mobile é o jogo do ano, apesar de já conquistar fãs em todo o mundo. É um jogo de tiro e guerra, mas que traz alguns modos já clássicos, como os zombies ou o desafio sniper vs sniper.