Depois de a Verbund desistir, já três empresas entregaram ofertas vinculativas para comprar as barragens da EDP no Douro. As empresas, que tinham já mostrado interesse no negócio, são a norueguesa Statkraft, a francesa Engie e a espanhola Iberdrola. Até ao final do ano será escolhido o vencedor.

A notícia foi adiantada pelo Jornal Económico (acesso livre). Os bancos Morgan Stanley e UBS, advisers da EDP no concurso, estão a conduzir o processo. O negócio que envolve estes ativos da EDP deverá dar à elétrica um encaixe de cerca de dois mil milhões de euros.

A equipa da EDP liderada por António Mexia já tinha uma lista de cinco empresas interessas na aquisição destes ativos e que terão enviado propostas não vinculativas à elétrica nacional. Nessa lista estaria a Verbund, mas também a Iberdrola, a Engie e a norueguesa Stratkraft, tal como revelou o ECO Insider.

Entretanto, os austríacos da Verbund terão desistido. Depois de ter confirmado em setembro que estava a analisar as barragens que a EDP pôs à venda no mercado, a empresa terá pesado os riscos e as oportunidades da operação, acabando por decidir não avançar com uma proposta.