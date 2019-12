O candidato a bastonário Varela de Matos avançou à TSF que vai pedir a repetição das eleições na Ordem dos Advogados por entender que “todos os resultados do ato eleitoral de estão sob suspeita”.

Isto depois de, naquela que foi a primeira eleição por voto eletrónico da Ordem dos Advogados para os órgãos da instituição, a comissão eleitoral ter anunciado vitória na corrida ao Conselho de Deontologia do Porto de uma candidata que afinal não terá sido a mais votada. “A lista candidata mais votada foi a lista V, do candidato Orlando Carvalho Leite e não a lista Z, da candidata Paula Alexandra Ferreira”, assumiu a associação pública no site oficial.

Em comunicado, o Comissão Eleitoral refere que já teve acesso ao Relatório de auditoria do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento (INOV/INESC) e assumiu que “a ordenação da lista vencedora no Conselho de Deontologia do Porto não respeitava os resultados da votação apresentados no interface gráfico da plataforma, tendo sido indicada como vencedora a lista que possuía menos votos”- E acrescentou que “nos Conselhos de Deontologia de Coimbra, Madeira e Açores, nos quais apenas existia uma lista, não constava a atribuição do último mandato”.

O “manifesto lapso” na divulgação do vencedor deveu-se a um “erro na aplicação do método de Hondt”, apesar de a contabilização das votações ter sido foi realizada de forma correta, explica a Ordem dos Advogados.