5 coisas que vão marcar o dia

O Eurostat vai divulgar os dados relativos ao PIB nos países da União Europeia no terceiro trimestre do ano e a evolução do comércio a retalho no bloco europeu. Na Alemanha, é dia de novos dados nas encomendas à indústria, o maior setor da economia alemã. Em Viena, os países exportadores de petróleo começam uma reunião de dois dias para determinar o nível de produção em 2020 e na Arábia Saudita será conhecido o valor final das ações da petrolífera Aramco, prestes a tornar-se a empresa mais valiosa do mundo cotada em bolsa.

Eurostat divulga números do PIB no terceiro trimestre na União Europeia

O gabinete de estatísticas das comunidades europeias divulga esta terça-feira os números do PIB dos países da União Europeia no terceiro trimestre do ano. Os dados são avançados inicialmente por cada um dos institutos de estatística nacionais. No caso português, o INE deu conta de um abrandamento no crescimento trimestral de 0,6% para 0,3%, mantendo ainda assim um crescimento face ao mesmo período do ano passado na ordem dos 1,9%, o ritmo de crescimento para a totalidade do ano prevista pelo Governo. Os dados vão permitir comparar a evolução da economia portuguesa com as dos restantes Estados-membros.

Evolução do comércio a retalho na União Europeia

O Eurostat também divulgará esta quinta-feira os dados com a evolução do comércio a retalho na União Europeia relativos a outubro. Numa altura em que a produção industrial tem evoluído de forma pouco satisfatório e que o comércio internacional está a abrandar, têm sido o consumo a impedir um abrandamento mais pronunciado das economias no bloco europeu. Os dados permitirão perceber se o consumo continuará a compensar o abrandamento do comércio no início do último trimestre do ano.

Encomendas à indústria na Alemanha

Há cinco trimestres que o crescimento na Alemanha tem sido anémico, e no terceiro trimestre deste ano os dados do PIB revelaram que a economia escapou, por muito pouco, da recessão. No entanto, o crescimento foi residual e as preocupações mantêm-se. Esta quinta-feira, o instituto de estatística alemão dá a conhecer as encomendas à indústria alemã, que permitem medir a evolução esperada nos próximos meses de um dos mais importantes setores da maior economia europeia.

OPEP reúne-se em Viena para discutir produção em 2020

Os ministros dos países exportadores de petróleo começam a reunir-se esta terça-feira em Viena, e na sexta-feira juntam-se os ministros da Rússia e de outros países exportadores que não fazem parte do cartel. Da reunião sairá uma decisão sobre o nível de produção para o próximo ano, que poderá ter implicações no preço do petróleo negociado nos mercados internacionais, e consequentemente nos preços dos combustíveis pagos pelos consumidores.

Petrolífera saudita Aramco divulga preço final das ações que vai colocar em bolsa

A Aramco vai colocar finalmente um preço nas ações que serão negociadas em bolsa, naquela que é uma das entradas em bolsa mais antecipadas. A petrolífera saudita poderá tornar-se na empresa mais valiosa do mundo. A subscrição de ações por investidores privados terminou no dia 28 de novembro, fechada exclusivamente a investidores do Reino.