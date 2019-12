Revista de imprensa internacional

A economia alemã volta a dar sinais de alarme. Esta é uma das principais notícias, esta sexta-feira, nos jornais internacionais. O dia é marcado igualmente por vários destaques empresariais, a começar pelo número de agressões sexuais em viagens da Uber, nos Estados Unidos. Menores bónus dos banqueiros europeus, um novo campeonato mundial de futebol e a emissão de dívida do Twitter também estão em foco.

The Guardian

Indústria alemã tem a maior queda em dez anos

O motor da economia europeia deu novos sinais de desaceleração. A produção industrial da Alemanha caiu 5,3% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado. A quebra é a maior em dez anos (desde novembro de 2009) e fica acima do esperado, sinalizando que a recessão industrial no país poderá prolongar-se. Em comparação com setembro, a quebra foi de 1,7%. “Estes dados sugerem que a economia alemã continuar a flirtar com a estagnação e contração no último trimestre do ano”, comentou Carsten Brzeski, economista chefe do ING na Alemanha.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Uber recebeu mais de 3.000 queixas de agressões sexuais em 2018

A plataforma de transporte de passageiros Uber recebeu 6.000 denúncias de agressões sexuais, nos EUA, em 2017 e 2018, dos quais mais metade aconteceram no ano passado. Os números estão presentes num relatório divulgado pela empresa sobre reclamações reportadas, por utilizadores, motoristas e por terceiros. É a primeira vez que a Uber divulga este relatório, já que a empresa e rival Lyft estão sob pressão para lidar com o crescente número de reclamações de utilizadores sobre situações de agressão.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Banqueiros europeus vão ter corte nos bónus de 2019

A pressão sobre as receitas dos bancos de investimento vai traduzir-se numa redução nos bónus das equipas de trading e investimento de vários bancos europeus. O cenário na indústria financeira europeia é de reestruturação de várias empresas, juros negativos do BCE e elevados custos com digitalização. Apesar de os bónus só ficarem fechados no final do ano, antecipasse uma quebra de mais de 10%. Entre os bancos de investimento que deverão ser afetados estão o HSBC, o Deutsche Bank ou o SocGen.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Financial Times

CVC negoceia financiamento a novos campeonatos globais de futebol

O grupo de private equity CVC Capital Partners está em negociações com a liga internacional de futebol FIFA e com o clube espanhol Real Madrid (o mais rico do mundo) sobre o financiamento para um novo campeonato global de futebol que faça concorrência às mais populares ligas. Com a FIFA, a CVC estará a explorar a aquisição dos direitos comerciais, enquanto, separadamente, está a abordar o Real Madrid sobre em relação à criação da nova competição entre os melhores clubes de futebol do mundo.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Twitter emite dívida com juro abaixo do esperado

O Twitter foi ao mercado de dívida e conseguiu emitir 700 milhões de dólares a oito anos em obrigações com um juro abaixo do esperado. A taxa pedida pelos investidores fixou-se em 3,875%, enquanto o guidance inicial apontava para 4,5%, graças à forte procura que levou a empresa a aumentar a colocação em 100 milhões de euros. Esta foi a primeira vez que o Twitter emitiu dívida, que recebeu uma avaliação de rating no primeiro nível de investimento especulativo.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).