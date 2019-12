A UE apostou nestes filmes. Acabaram por vencer 15 prémios

Foram várias as estrelas que brilharam em Berlim neste sábado, nos Prémios do Cinema Europeu, mas sete delas tinham algo em comum. Foram fruto de uma aposta da União Europeia (UE), que ajudou a financiar os projetos com o programa de apoio aos media. Foi o caso do vencedor da noite, “A Favorita”, que recebeu oito prémios.

Para além da longa-metragem de Yorgos Lanthimos sobre a disputa para ser a favorita da rainha Ana, de Inglaterra, que foi distinguido com o galardão de melhor filme europeu, melhor realizador e melhor atriz, filmes como “The portrait of a lady on fire”, “Os miseráveis” e “Babylon Berlin” também fizeram parte da lista de vencedores.

No total, os filmes financiados pela UE receberam 15 prémios no European Film Awards 2019. No grupo inclui-se ainda “Buñuel no Labirinto das Tartarugas”, que foi considerado o melhor filme de animação, “Guerra Fria”, que recebeu o prémio do público, e o “Dor e Glória”, que deu ao espanhol Antonio Banderas o prémio de melhor ator. O programa Media tem uma dotação de 1,46 mil milhões de euros para o período de 2014-2020, o que representou um aumento de 9% face ao quadro financeiro anterior.

“Isto reforça a nossa crença de que um setor audiovisual forte, que podemos alcançar através do programa MEDIA da Creative Europe, contribui para o nosso objetivo de fortalecer a cultura e a diversidade europeias, bem como os valores comuns de liberdade de media e pluralismo”, aponta o Comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton, citado em comunicado. O programa da UE financia o desenvolvimento, promoção e distribuição de obras europeias na Europa e no exterior.