5 coisas que vão marcar o dia

A uma semana de o Governo apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2020, este é o tema dominante, com o Governo a receber os partidos e a CCP a debater o tema. O primeiro-ministro estará também no debate quinzenal no Parlamento. Em termos de dados económicos, os empréstimos da banca serão o foco em Portugal, enquanto as economias alemã e britânica também estarão em destaque na Europa.

Governo apresenta linhas gerais aos partidos

O Governo vai apresentar aos partidos, ao longo da manhã desta terça-feira no Parlamento, as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2020. Nestas reuniões, o ministro das Finanças fala habitualmente sobre o enquadramento macroeconómico previsto para o próximo ano e traça as ideias principais sobre a tendência das medidas previstas pelo Executivo. O PSD é o primeiro partido a ser recebido pelo Executivo. À tarde, o primeiro-ministro António Costa vai participar no debate quinzenal, onde o tema escolhido é o orçamento comunitário para 2021-2027.

CCP debate novo ciclo económico

No mesmo dia, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) promove um encontro-debate sobre o Orçamento do Estado para 2020, em que pretende fazer uma reflexão sobre as perspetivas e desafios da política orçamental para o próximo ano. O tema é “Um O.E. Para um Novo Ciclo Económico?” e irá contar José António Cortez, diretor executivo da CCP, e João Vieira Lopes, presidente da Direção da CCP, bem como os economistas João Ferreira do Amaral, Manuela Ferreira Leite, Ricardo Cabral ou Fernando Alexandre.

BdP atualiza dados sobre empréstimos e depósitos

O dia será também cheio de dados económicos, a começar pelos empréstimos. O Banco de Portugal vai atualizar as estatísticas sobre taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos em outubro e taxas de juro de novas operações de crédito à habitação concedido a particulares, bem como agregados monetários e operações de política monetária. Já o Instituto Nacional de Estatística vai ainda publicar as estatísticas do Comércio Internacional relativas a outubro.

Quebra da economia alemã em foco

A nível internacional, a Alemanha vai estar destaque com a publicação dos indicadores do Zew, referentes a dezembro. Os dados são particularmente importantes dado que a economia alemã escapou por pouco à recessão no terceiro trimestre, mas os últimos três meses do ano não começaram da melhor forma, aumentando os receios de que o motor da economia europeia esteja a gripar. A produção industrial caiu 5,3% em outubro em comparação com outubro do ano passado, a maior queda desde 2009. As novas encomendas à indústria também diminuíram em outubro.

PIB britânico conhecido antes das eleições

Ainda no campo dos dados económicos, vão ser divulgados um batalhão de indicadores no Reino Unido, como a balança comercial. Mas o mais importante será a estimativa do produto interno bruto (PIB) do país, que vai a eleições legislativas no próximo dia 12 de dezembro. Apenas dois anos depois das últimas eleições, o Reino Unido vai de novo a votos, estando a braços com um Brexit por concretizar, que tem penalizado a economia.