Governo só revela aumentos da Função Pública na quarta

O Executivo de António Costa está reunido, esta segunda-feira, com os sindicatos que representam os trabalhadores do Estado, mas só na quarta-feira deverá dar a conhecer a proposta de atualização salarial que constará no Orçamento do Estado para 2020. De acordo com a dirigente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), este tema está a ser abordado no encontro desta tarde.

De acordo com a convocatória enviada aos sindicatos, a reunião desta quarta-feira serve para apresentar a “proposta negocial do Governo” relativa ao Orçamento do Estado para o próximo ano. A expectativa das estruturas sindicais era a de que os aumentos salariais fossem um dos temas principais deste encontro, mas, afinal, esta matéria só será abordada no encontro marcado para a manhã de quarta-feira.

“O Governo apresentou uma proposta de articulado das matérias que, relativamente à Administração Pública, vão constar no Orçamento do Estado. Não tivemos ainda qualquer sinal quanto às remunerações. Será na próxima quarta-feira“, garantiu a líder do STE, em declarações aos jornalistas.

De acordo com Helena Rodrigues, o encontro desta tarde com o Governo ficou marcado pelas questões relativas à modernização da Administração Pública e pela confirmação de que, a partir do próximo ano, os acréscimos remuneratórios decorrentes das progressões já não serão faseados (como tem acontecido desde janeiro de 2018).

“A partir do ano de 2020, é retomado o normal desenvolvimento das carreiras, no que se refere a alterações de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, passando o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito a ser feito na sua totalidade“, lê-se no documento que foi entregue aos sindicatos da Função Pública.

Nesse articulado, o Governo compromete-se ainda a apresentar um “programa plurianual”, em 2020, com o objetivo de valorizar e rejuvenescer a Administração Pública, bem como de simplificar procedimentos, desenvolver instrumentos de gestão e capacitação das organizações e indivíduos, “num quadro de eficiência, racionalidade e sustentabilidade a longo prazo”. Esse programa deverá ser executado ao longo desta legislatura.

Nesse quadro, o Executivo quer rejuvenescer os quadros de pessoal, promover os programas de mobilidade transversal, adotar uma estratégia que reduza o absentismo, efetivar o regime de pré-reforma e simplificar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública.

A propósito, questionada sobre a pré-reforma, a líder da STE sublinhou que a matéria também não foi abordada esta segunda-feira (ainda que conste do articulado que foi distribuído). Helena Rodrigues referiu que é preciso “densificar os critérios” de acesso a este regime que permite a suspensão da prestação de serviço, mantendo parte da remuneração.

O Executivo de António Costa publicou em Diário da República, em fevereiro, o diploma que define a pré-reforma por suspensão de serviço, mas não permitiu a aplicação a qualquer trabalhador.

No articulado que foi entregue aos sindicatos, o Governo salienta ainda que tem como objetivo terminar, em 2020, o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), bem como prosseguir com o recrutamento de 1.000 trabalhadores qualificados com formação superior.

Sobre as situações de mobilidade, o Governo prevê que possam ser prolongadas até 31 de dezembro de 2020. “A prorrogação excecional é aplicável às situações de mobilidade cujo termo ocorre até à data em vigor da presente lei, nos termos do acordo previsto no número anterior”.

No documento conhecido esta segunda-feira, refere-se ainda que os membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças, da Modernização do Estado e da Administração Pública podem estabelecer, por portaria, “incentivos e outros mecanismos de estímulo de práticas inovadoras de gestão pública“.

E no que diz respeito aos Quadros de Avaliação e de Responsabilização, passa a ser incluído a avaliação pelos cidadãos (com ponderação não inferior a 50%). Isto nos serviços que disponham de atendimento ao público. São incluídos também objetivos de segurança e saúde no trabalho e de conciliação da vida familiar e profissional.

(Notícia atualizada às 17h05)