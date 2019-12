Revista de imprensa internacional

O dia começa com uma boa notícia: a Comissão Europeia quer cortar até 55% nas emissões de gases com efeito de estufa. Pelo mundo, as cadeias hoteleiras aliam-se à easyJet à “caça” dos turistas britânicos, enquanto em Espanha as licenças para veículos TVDE disparam 25%. Já em França, o banco Morgan Stanley foi multado em 20 milhões de euros.

El País

Bruxelas quer reduzir 55% das emissões de gases poluentes

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, quer reduzir ainda mais as emissões de gases com efeito de estufa. Assim, o objetivo é passar da meta de 40% para 50% e, quem sabe, 55% até 2030. Esta proposta faz parte do chamado Pacto Verde, que Bruxelas vai aprovar esta quarta-feira para combater as alterações climáticas e tornar a Europa líder na transição energética, a caminho de uma economia mais sustentável. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Reuters

França multa Morgan Stanley em 20 milhões por manipulação de títulos soberanos

A Autoridade de Mercados Financeiros (AMF) financeira multou o banco Morgan Stanley em 20 milhões de euros pela manipulação de títulos soberanos. Esta coima está relacionada com a manipulação dos preços dos títulos franceses e belgas em junho de 2015. O banco norte-americano já anunciou que vai apresentar recurso desta decisão. “As atividades em causa foram realizadas de acordo com as práticas de mercado e como parte do papel e das obrigações da empresa como formador de mercado”, explicou o Morgan Stanley. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Cinco Días

Cadeias hoteleiras aliam-se à easyJet na “caça” aos turistas britânicos

As grandes cadeias hoteleiras como Meliá, Iberostar, Barceló, H10 e Eurostars decidiram apostar na novidade lançada pela easyJet. A companhia aérea britânica lançou a easyJet Holidays, onde será possível marcar pacotes de férias com voo, transfer e alojamento incluído. Depois da falência da Thomas Cook, a easyJet Holidays é vista pelas hoteleiras como uma solução para “captar” turistas britânicos. Uma pesquisa no easyJet Holidays, para duas pessoas entre 1 e 15 de julho, com saída de Londres e destino em Espanha, já oferece cerca de 850 resultados. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Expansión

Licenças para veículos TVDE disparam 25% em Espanha

Em território espanhol já são 16.446 as licenças emitidas para veículos de transporte de passageiros (TVDE), como Uber ou Bolt, um número que disparou 25,3% face ao final do ano passado. Ainda assim, o número de táxis continua a ser bastante superior: 63.697. Isto mostra que por cada 3,9 táxis existe um veículo TVDE. Em Madrid estão concentradas 54% de todas as licenças TVDE (15.642), à frente da Andaluzia (14,5%) e da Catalunha (15,7%). Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

BBC News

Seis mortos em tiroteio num hospital da República Checa

Seis pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas esta terça-feira, num tiroteio que aconteceu pouco depois das sete da manhã, num hospital de Ostrava, na República Checa. O atirador conseguiu escapar e, neste momento, está a ser procurado pelas autoridades. O diretor do hospital disse que o número de vítimas ainda pode aumentar. Leia a notícia completa na BBC News (acesso livre, conteúdo em inglês)