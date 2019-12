Supere o momento da entrevista: 4 dicas para o entrevistador

De entrevistador a entrevistado? As últimas gerações mudaram a dinâmica tradicional da entrevista de emprego. Hoje em dia, tanto as empresas como os trabalhadores são cada vez mais seletivos na hora de escolher os projetos em que se envolvem e as melhores equipas para fazê-lo.

Os talentos millennial (geração Y) e centennial (geração Z) exigem uma comunicação direta, uma cultura corporativa específica, possibilidades de alcançar todo o seu potencial durante cada uma das suas etapas profissionais, e que a sua função tenha uma real influência dentro da empresa. Neste novo cenário e dinâmica, os departamentos de recursos humanos e outros entrevistadores são cada vez mais “entrevistados” pelos candidatos durante o processo de recrutamento.

Se é recrutador e acha complicado lidar com as novas gerações, aqui ficam quatro conselhos dados pela Robert Walters (consultora em recrutamento e seleção) para superar o momento da entrevista, não deixando escapar o melhor talento para a sua empresa: