Maurício Marques é o novo diretor de recursos humanos da Natixis. Durante seis anos diretor de recursos humanos da Bosch Car Multimedia Portugal, onde esteve responsável pela estratégia de recursos humanos da empresa, — tendo apoiado o crescimento da mesma no país com a contratação de cerca de 2.000 novos colaboradores, entre os quais mais de 750 engenheiros –, o gestor ingressa assim na fintech, a divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE – Banque Populaire & Caisse d’Epargne, que tem em Portugal o Centro de Excelência em IT.

De acordo com a Natixis, Maurício Marques deverá reportar localmente a Nathalie Risacher, senior country manager da Natixis em Portugal, que desde julho acumula a função com a de COO da área de Banca Empresarial e de Investimento da Natixis EMEA.

Em 12 anos na Bosch, Maurício Marques esteve durante 12 anos em empresas da Bosch: Bosch Termotecnologia, em Aveiro, Bosch Security Systems, em Ovar, e Bosch Thermotechnik, na Alemanha. O gestor é formado em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade Fernando Pessoa, tem uma pós-graduação em Six Sigma pelo Politécnico de Leiria e um certificado do Programa Geral de Gestão Intensivo da Porto Business School.

Com cerca de 16.000 funcionários em 38 países, a Natixis tem uma série de áreas de especialização organizadas em quatro linhas principais de negócio: gestão de ativos e património, banca empresarial e de investimento, seguros e serviços financeiros especializados. A Natixis é a divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE, o segundo maior grupo bancário em França, com 31 milhões de clientes e duas redes de banca de retalho, Banque Populaire e Caisse d’Epargne.