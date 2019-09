Bosch Portugal, Critical Software e Checkmarx estão a contratar. No total estão em aberto cerca de 250 vagas de norte a sul do país, apurou o ECO durante a primeira edição do Connect Fest – Technology For All, que decorreu nos dias 5 e 6 de setembro, no Porto.

A Bosch que é um dos maiores empregadores em Portugal, só o ano passado contratou mais de 850 novos colaboradores em diversas áreas de atuação da empresa. Nathalia Pessoa, responsável de comunicação na Bosch Portugal confirmou ao ECO que o grupo tem 150 vagas em aberto para os escritórios em Braga, Aveiro e Ovar, sendo que o foco principal do recrutamento será a cidade bracarense.

“Algumas dessas vagas estão relacionadas com as novas parcerias de inovação da Bosh Portugal com a Universidades do Minho e do Porto”, destaca a responsável de comunicação na Bosch Portugal.

Em 2018, o Grupo Bosch investiu cerca de 111 milhões de euros em Portugal, principalmente nos centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e na expansão da sua fábrica em Braga. O investimento não fica por aqui e a Bosch pretende continuar a investir em Portugal. “Pretendemos continuar a contratar mais recursos humanos”, refere a responsável de comunicação na Bosch Portugal.

Com um volume de negócios a rondar os 1,7 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, a Bosch tem previsto um investimento total de mais de 50 milhões de euros até 2022 e a contratação de cerca de 300 pessoas.

A Critical Software, empresa internacional de tecnologia, especializada no desenvolvimento de soluções de software e serviços de engenharia também está em processo de recrutamento e pretende aumentar o número de colaboradores. Filipa Carmo, responsável de recrutamento da empresa, destacou que está prevista a contratação de mais 70 pessoas até ao final do ano na área de IT. As candidaturas podem ser feitas através do site da empresa.

Em dezembro de 2017, Critical Software tinha 500 colaboradores hoje são cerca de 930. Em menos de dois anos, o número duplicou e o objetivo é “continuar a recrutar e chegar aos mil colaboradores”, destaca Filipa Carmo.

A Critical Software é a única empresa portuguesa envolvida no guia de verificação e validação independente de software (ISVV) da Agência Espacial Europeia (ESA), em parceria com a dinamarquesa Rovsing. “É um projeto com notoriedade, gostamos de nos posicionar e queremos ser especialistas na validação e verificação de software”, destaca Sérgio Ferreira, responsável de marketing digital da empresa.

Checkmarx é uma consultora de soluções de segurança de software israelita e está presente em Portugal, mais concretamente em Braga, desde 2016. Com um volume de negócios de 100 milhões de euros, a empresa começou a atuar em Portugal com dez colaboradores, mas atualmente são 60, e o objetivo é crescer.

Cláudia Peças, office manager da Checkmarx destaca ao ECO que a empresa pretende reforçar a equipa e contratar mais 30 colaboradores até ao final deste ano, nas áreas de AppSecEngineer e R&D. Pedro Portilha, application security architect da Checkmarx, confessa que “ainda existem lacunas na segurança de software em Portugal e é preciso continuar a trabalhar nesse sentido”.

A responsável de recrutamento da Critical Software destaca para o facto de o Porto ser uma cidade estratégica para a marca e que está a ter cada vez mais investimento por parte de empresas tecnológicas. “O mercado está muito dinâmico”, refere Filipa Carmo.