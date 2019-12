O almoço de Natal do Montepio, marcado para este sábado no Altice Arena, está a gerar polémica. A edição deste ano assinala a despedida do presidente da associação mutualista, Tomás Correia, e vai custar cerca de 235 euros por cabeça, numa despesa total que deverá rondar os 600 mil euros, assumindo cerca de 3.000 participantes.

Segundo o Observador (acesso pago), que avançou a notícia, o Montepio organiza todos os anos este almoço de Natal para os trabalhadores das empresas do grupo. Mas este ano a festa vai ser de “arromba”, apesar das conhecidas dificuldades financeiras da associação. O jornal escreve que o evento contará com animação e música ao vivo da banda HMB e a refeição será servida pela Casa do Marquês, a cozinha oficial do Protocolo de Estado.

Cada empresa paga a participação dos seus trabalhadores, pelo que a maior “fatia” da conta deverá recair sobre o Banco Montepio, que é o maior empregador do grupo. Noutros anos, estes almoços chegaram a gerar tensão entre Tomás Correia, presidente cessante da Associação Mutualista Montepio, e os presidentes do banco em funções. Aliás, José Félix Morgado demitiu-se do cargo pouco tempo depois do evento em 2017, depois das fortes críticas de Tomás Correia.

“Os encontros de Natal aproximam pessoas, fortalecem laços e equipas. Por isso, entre no espírito e não perca o que, este ano, reservámos para si. Inscreva-se no Encontro de Natal do Grupo Montepio, que se realiza no próximo dia 14 de dezembro, no Altice Arena, em Lisboa, e prepare-se para uma celebração repleta de surpresas e emoções. Este ano, os HMB juntam-se à nossa celebração e marcam o ritmo da festa”, lê-se no convite que foi enviado aos funcionários do grupo.

A notícia surge dois dias depois de o ECO ter revelado que um estudo do Montepio concluiu que há uma grande franja de trabalhadores descontentes e desmoralizados na instituição, profundamente insatisfeitos com as condições de trabalho e sem vislumbrarem perspetivas de futuro na empresa. O inquérito foi realizado no verão e os resultados mantidos na gaveta até agora.